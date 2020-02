Anunciaron a Litzy en la gira, pero aparentemente la corrieron dos semanas antes de comenzar los ensayos

Hace unos días se anunció la llegada de la celebración de los 30 años de OV7, a pesar de las polémicas, recientemente Litzy confirmó que Jack Borovoy le informó que no estaría en la etapa donde Kabah se integró, momento que ha causado polémica.

Aparentemente Lizty estaba anunciada para la nueva etapa de los 90’s Pop Tour y dos semanas antes de viajar a México, para ensayar, el hermano de Ari Borovoy le informó que ya no estaría en esta etapa, pero que era probable que la llamarían más adelante.

“Me corrieron, no sé, te lo juro no sé … me llama Jack y me dice: ‘Mi Litzy pues con la noticia de que ya no estarás en esta etapa”, relató en entrevista con el Escorpión Dorado, sin embargo, afirmó que le informaron que la llamarían pero esto jamás ocurrió.