Justin Bieber provoca miles de memes, con descuidado look

Justin Bieber ya no es un niño, en los últimos años ha demostrado haberse convertido no solo en un hombre, sino que ha dejado atrás la imagen dulce que proyectaba en cada uno de sus discos y videoclips.

Ahora el intérprete de “Yummy”, se ha dejado crecer el bigote y se tiñó el pelo de un rubio que dejó mucho que desear para sus seguidores, quienes tomaron con humor este nuevo look del cantante y que se ha viralizado rápidamente.

A post shared by Justin Bieber (@justinbieber) on Feb 7, 2020 at 6:54pm PST

Algunos han comparado su actual look con Don Ramón y han hecho algunos memes que confirmaban que este personaje en Estados Unidos sí existe.

Por otra parte, aunque se tomaron con humor el look, ha preocupado a otra parte del fandom, desatando teorías sobre su actual estado de salud.

Este nuevo cambio físico ha llegado luego del estreno de su documental en YouTube, donde ha quedado evidenciado cada detalle de su vida personal y como cantante.

¿Qué opinan?

2020 Justin Bieber walking around looking like @tomdelonge from the “First Dates” video, except Tom did it better…. pic.twitter.com/A2Jb6mcTKF

— ☠️ • 𝕽𝖔𝖝𝖝𝖎𝖊 • 𝕿𝖔𝖝𝖝𝖎𝖈 •☠️ (@RoxxieToxxic) February 11, 2020