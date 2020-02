Jennifer Aniston celebra sus 51 años con sexys fotografías

Recientemente la famosa hija de la conductora Alexa Dellanos entró en polémica luego de que la ex reina de belleza Alicia Machado emitió una fuerte crítica hacía Alexa después de que publicara una fotografía presumiendo sus curvas.

Y ahora en la cuenta de Instagram ‘Beauty False’ difundieron unas imágenes del antes y después de la sexy modelo quien luce completamente diferente a sus fotos de adolescente en las que aparece con braquets.

Muchos usuarios de las redes sociales han comparado a Alexa con Kylie Jenner ya que ha cambiado por completo su rostro.

Los cambios en sus rasgos son sobretodo en su nariz, boca y mentón.

En su momento Alexa Dellanos ofreció una entrevista para el medio ‘Despierta América’ donde respondió a las críticas de Alicia Machado, asegurando que todas sus cirugías se las ha realizado con profesionales

“Lo único que me afecta es que mi abuela y mi mamá están mirando y ellas ven todo y yo adoro a mi familia y eso es lo que me duele, pero, lo demás todo me resbala ya yo sé muy bien que la gente no me conoce en persona”, declaró en ese entonces la modelo.

Alexa asegura que va al gimnasio 5 veces a la semana, que sus operaciones han sido con profesionales y que no corre riesgo alguno. Incluso mencionó los cambios a los que se ha sometido, como dos operaciones de senos y aumento de labios.