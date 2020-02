Bárbara Mori y Sergio Mayer se reúnen por su hijo

El año pasado uno de los desfiles más importantes de moda que runía a las modelos más codiciadas del momento anunció su cancelación definitiva, esto después de varios rumores que señalaban la baja audiencia que tenía el show más sexy que se realizaba año con año.

Dos meses después del escándalo, vuelve la polémica ya que algunas modelos reconocidas como Ángeles de Victoria’s Secret revelaron que sufrieron acoso sexual por parte de Ed Razek ex CEO de la marca.

Esto fue publicado en un reciente artículo en The New York Times, donde se entrevistó a más de 30 personas, quienes trabajaron para la marca y ahí reconocieron que Razek acosó sexualmente a varias modelos.

In response to questions from The New York Times, Ed Razek said “the accusations in this reporting are categorically untrue.” A spokeswoman for L Brands, which owns Victoria’s Secret, said the company is “fully committed to continuous improvement and complete accountability.”

