Diego Boneta inicia rodaje de la segunda temporada de ‘Luis Miguel: La Serie’

Aunque lo ha confirmado en otras ocasiones, este fin de semana el cantante apareció en el programa conducido por Gustavo Adolfo Infante, para hablar sobre su carrera y vida personal, donde el tema más esperado fue el de Belinda.

Como es costumbre, el conductor cuestionó al cantante sobre su relación con Belinda y si ella es un gran amor, a diferencia de sus otras relaciones.

“Yo creo que ya lo he dicho muchas veces. Sí fue la mujer que más he amado en la vida, hasta este punto”, declaró con una expresión de gran admiración por Belinda.

Así mismo, confirmó que la cantante es una de las mujeres más completas que ha conocido, a pesar de la gran fama, Lupillo aseguró que era una mujer con quien vivió los mejores momentos de su vida.

Habló sobre el tatuaje que se hizo de Belinda, y afirmó que ha recibido algunas propuestas sobre cómo cubrirlo con algo más, pero descartó que en algún momento vaya a quitárselo, ya que fue una promesa.

“El tatuaje fue un reto que hicimos, cumplí el reto y le di mi palabra de que nunca me lo voy a quitar y ahí se va a quedar. No me interesa ponerme algo encima o taparlo. Yo di mi palabra de que se iba a quedar el tatuaje y ahí se va a quedar. Hasta que me muera, ahí se va a quedar el tatuaje”, confirmó.