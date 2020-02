Yanet García disfruta de unas vacaciones en Puerto Rico

El patinador artístico mexicano alcanzó el puntaje más alto de su carrera al lograr 73.13 unidades durante el programa corto del Campeonato ISU Four Continents que se lleva a cabo en Seúl en Corea del Sur.

Donovan Carrillo Suazo participó para ubicarse dentro de los 20 mejores patinadores para clasificar a la prueba del programa libre y poder conseguir su pase al Campeonato Mundial de Patinaje Artístico, mismo que se llevará a cabo en Montreal, Canadá del 16 al 22 de marzo.

El máximo puntaje que Carrillo había obtenido anteriormente era de 71 y gracias a su última participación donde realizó a la perfección saltos tres Axel, tres Lutz, tres Toe y tres Flip al ritmo de la canción “In the Mood de Glenn Miller”.

Los resultados del Campeonato fueron encabezados por Yuzuru Hanyu de Japon, con 111.82 puntos, mientras que Boyang Jin de China quedó en segundo lugar con 95.83 y Jason Brown de Estados Unidos con 94.71. Carrillo ocupó el sitio 13.

Este domingo se presentará en el programa libre con la música de Aranjuez Performed By Il Divo.

🆙 We all go through difficult situations. We should never stay down. Like Donovan we must get #UpAgain pic.twitter.com/iQ6ugB9bjj

— ISU Figure Skating (@ISU_Figure) February 7, 2020