Yuya comparte vídeo de actividad paranormal en su casa

La influencer y empresaria compartió en su canal de YouTube una experiencia que vivió recientemente sobre actividad paranormal que fue captada por sus sistema de seguridad que tiene en su casa y que está vinculado a su teléfono celular.

Aunque Yuya también explicó que siempre ha tenido una gran sensibilidad para captar energías y muchas ocasiones no le da miedo sentir que pasan cosas raras en su casa, esta ocasión si se sorprendió demasiado.

“Me estaba avisando que en una de las cámaras había movimiento, me cagu…, realmente me dio algo, yo dije ya aquí me hago la desmayada, la verdad me espanté demasiado, pero dije seguramente fue una luz, un falso contacto, me metí no vi nada”, explicó Yuya.

Además detalló que las cámaras son muy precisas y que no entendía porqué había vuelto a sonar su celular en cuatro ocasiones y revisó a detalle lo que había captado la cámara y que se presentó en dos noches continuas, en su relató explicó también que ya nunca más volvió a ver aquella luz y ahora se siente más tranquila.

¡Qué miedo!