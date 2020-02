Niño construye una silla de ruedas de LEGO, para que una perrita pudiera moverse y jugar

Después de la gran exposición que tuvo Shakira tras presentarse en el Super Bowl, que “Whenever, Wherever”, su primer sencillo en inglés regresó después de 18 años disparando sus ventas en los últimos días. También varias celebridades han recordado algunas anécdotas que vivieron con las estrellas del momento y Tatiana aprovechó el jueves del recuerdo en su cuenta de Facebook para revelar que la colombiana se inspiró en su look y eso la sorprendió.

En su publicación explicó cómo fue su primer encuentro con Shakira en un restaurante de la Ciudad de México y se congeló al verla, aunque apenas iniciaba su carrera la colombiana ya era famosa en nuestro país.

“De pronto veo a Shakira , que en ese entonces apenas promocionaba el disco “Pies Descalzos”, que fue su debut en México. Así que me acerqué y le dije emocionada: ‘¡Hola! Me llamo Tatiana y soy cantante de aquí de México, me encanta tu disco, te felicito y te deseo mucho éxito’ a lo que me respondió: ‘¿ Tatiana? La de las pepitas?’ -cuando yo fui a Colombia en 1988 con mi álbum “Un Lobo En La Noche” me decían ‘la sardina de las pepitas’ porque todo mi look era de bolitas (sardina=chava; pepitas=bolitas) -entonces ella añadió ‘Cuando saqué mi primer disco me inspiraba mucho en ti y la disquera me decía que querían que yo fuera la Tatiana colombiana así que veía tus portadas’.