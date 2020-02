Intercambian las fotos de tus ex por hamburguesas

Este 7 de febrero se estrena en todas las pantallas del mundo la nueva película de Warner Bros. ‘Birds of Prey’ protagonizada por Margot Robbie y en la que veremos la emancipación de Harley Quinn tras su ruptura con el Joker.

Como alianza estratégica Burger King ha vuelto a apostar con uno de los personajes de la casa productora ya que hace una semana se lanzó una campaña en la que la cadena de hamburguesas regalaría hamburguesas si la película ‘The Joker’ ganaba un Oscar en la próxima entrega de premios de la Academia.

Ahora los restaurantes de Burger King se unirán a Harley Quinn para no celebrar el Día de San Valentín de manera romántica, pero sí a los solteros con la oportunidad de intercambiar su foto impresa de su ex por una Whopper a la parrilla.

Burger King Is Letting People Exchange a Photo of Their Ex for a Whopper This Valentine’s Day https://t.co/a1zlHZVrna

Lamentablemente esta oferta solamente está pensada para Estados Unidos, en ciudades como Nueva York, San Francisco, Los Ángeles y Boston.

Aunado a esto la cadena anunció que este jueves 6 Harley Quinn se hará cargo de un restaurante completo en Times Square donde proclamará la ubicación ‘Burger Quinn’, donde los solteros pueden llevar sus cartas, peluches o objetos de su ex para reclamar sus hamburguesas.

#birdsofprey is out in theaters and looks like Harley Quinn’s got something to say… “who needs the Joker when you can have the King” 😏 pic.twitter.com/ePm5ryZp94

— Burger King (@BurgerKing) February 6, 2020