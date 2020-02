Hombre se inspira en ‘Los Simpson’ y construye una alberca móvil

Bárbara de Regil lleva tres años junto a Fernando Schoenwald, a pesar de que tienen un gran matrimonio, aparentemente están en busca de su primer hijo juntos y agrandar a la familia.

La actriz ya es mamá de una hermosa niña de 15 años, a quien presume en todas sus redes sociales, ya que no solo es idéntica a ella, sino que también se ha convertido en una de las motivaciones más importantes para seguir adelante todos los días.

Durante una reciente master class, que ofrece por varias partes de la República Mexicana, la protagonista de ‘Rosario Tijeras’, confirmó que ha dejado de cuidarse, para tener un bebé con su esposo.

“Yo ya estoy en el intento, por mí bien que no pegue, para seguir intentándolo diario, si se puede.Lo que pasa es que ahora tengo mucho estrés, estoy tomando hasta nueve vuelos a la semana y yo no estaba acostumbrada, o sea, yo no soy cantante, los cantantes viajan, suben, bajan, yo soy actriz, que de repente me digas que ya estoy llevando una vida de rockstar, estoy super desequilibrada”, declaró a los medios que acudieron a la clase.