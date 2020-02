Ve el tráiler oficial de ‘Spiral: From the Book of Saw’ de la saga ‘El juego del miedo’

Se trata de un reinicio protagonizado por Samuel L. Jackson y Chris Rock, en su primer tráiler muestra un cambio en la estética que ya ha sido comentado por los fanáticos del a saga conocida como ‘El juego del miedo’.

Este reboot producido por Lionsgate fue lanzado el tráiler oficial del filme titulado ‘Spiral: From the Book of Saw’, a través de las redes sociales de la casa productora.

Para esta nueva historia aparece el detective Zeke Banks interpretado por Chris Rock y a su compañero William Schenk, protagonizado por Max Minghella, quienes persiguen a un asesino serial que está atacando a los mismos policías.

‘Spiral: From the Book of Saw’ fue dirigida por Darren Lynn Bousmann, quien dirigió ‘Saw II’, ‘Saw III’ y ‘Saw IV’, el elenco está conformado además por Marisol Nichols, Zoie Palmer, Dan Petronijevic y Samuel L. Jackson quien interpreta al papá del detective Banks. Su estreno será el próximo 15 de mayo.

Aquí puedes ver el tráiler en español.