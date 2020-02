Influencer expone amarres y verdadera brujería satánica en un panteón

La siguiente historia se ha viralizado a través de las redes sociales debido a su increíble desenlace.

Fue en Brasil donde Rafael Posselt le disparó cinco veces a su pareja Micheli Shlosser, después de una discusión en la calle, de acuerdo a la información difundida por el medio Alegrete Tudo dos balazos impactaron en la cabeza de la mujer quien se salvó de milagro.

Durante el juicio realizado este martes 28 de enero, la mujer selló su perdón con beso frente al juez, reacción que fue desencadenada tras escuchar por cuatro horas los argumentos del acusado.

“Yo lo provoqué. Nunca me había agredido, siempre fue muy bueno conmigo y ya pagó por su error. Discutimos, lo provoqué mucho ese día y por eso disparó. Amenacé con denunciarlo a la policía por violación. Dije mucho sin pensar en ese día. Dije que lo denunciaría por asalto y otras cosas. Pero él nunca me agredió antes. No me quedo con un hombre que ataca”, fue lo que la mujer dijo a los jurados, según la Gazeta do Sul.