Jason Momoa sorprende al mostrar realmente cómo luce ‘al natural’

El actor y cantante sigue causando revuelo con sus fanáticos mexicanos quienes lo han adoptado de la mejor manera desde que anunció que en sus redes sociales solamente hablaría español.

Desde entonces no ha dejado de sorprender a su público, no solo mexicano, sino a los hispanohablantes. En su más reciente tuit anunció que ofrecería un concierto en la Universidad La Salle.

La fecha es el próximo 13 de febrero en marco del ‘Día de la comunidad’ que se celebra en la Universidad.

La publicación ha sido retuiteada más de mil ocasiones y acumula más de 14 mil reacciones y entre los comentarios le pidieron que no solo fuera a La Salle, algunos propusieron El TEC, la Anáhuac, Ciudad Universaria, el Politécnico y algunas Facultades de la UNAM como Acatlán, Zaragoza.

Por supuesto que causó toda clase de reacciones y estas son algunas de ellas.

