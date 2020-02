Bárbara Mori comparte fotografía totalmente enamorada

La tarde de este 3 de febrero, se viralizaron a través de Twiitter una serie de imágenes íntimas del famoso DJ Calvin Harris.

Aparentemente el famoso de 36 años, envió imágenes íntimas a alguien y estas llegaron a la web, aunque no se ha confirmado su veracidad, sigue siendo una de las fotografías más vistas por las fanáticas de Calvin.

Ei, Calvin Harris, I feel so close to you right now… pic.twitter.com/sskVqmAjXn — Julieta de Verona (@_anadebora) February 2, 2020

Algunos usuarios mexicanos, han comparado la fotografía con el vídeo íntimo de Zague, confirmando que rebasa al comentarista de deportes.

Luego de esta filtración de imágenes, muchos usuarios en la red han iniciado una serie de memes que se han viralizado al igual que las imágenes.

nobody:

Calvin Harris:

me when I logged in: pic.twitter.com/0m9vBef6gT — cruel nox (@cruelnox) February 2, 2020

Me trying to find Calvin Harris’ leaked nude pic.twitter.com/WiBb5808yQ — José ⬡ (@__riseabove__) February 3, 2020

When you accidentally see the Calvin Harris dick pic.#CalvinHarris pic.twitter.com/FDnFxVjsJX — Tiff Fletcher (@squiffany) February 3, 2020

Memes y otras reacciones, han reído con las imágenes del DJ, sin embargo, el músico no ha confirmado que se trate de él y continúa promocionando sus próximas fechas en ‘Omnia Night Club’.

¿Será el famosos DJ?