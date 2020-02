Así luce Ariel Miramontes sin su caracterización como ‘Albertano’

La actriz de 52 años se casó en secreto el pasado 20 de enero con el productor de cine Jon Peters y después de 12 días de matrimonio decidieron separarse para evaluar bien su relación.

Fue por medio de un comunicado que Pamela Anderson anunció su separación, a pesar de que mantuvieron un romance fuera de reflectores y bajo mucha privacidad.

Last night celebrating the marriage of Hollywood’s favorite couple-iconic film &TV star & social activist #PamelaAnderson & lion of Bel Air Oscar-winning movie mogul my best friend #JonPeters. It’s also gorgeous wife Érica’s ⁦@elevrivera⁩ 45th birthday. Wish I was drinking. pic.twitter.com/4oop3GK70m

— Geraldo Rivera (@GeraldoRivera) January 30, 2020