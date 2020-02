Lucero comparte sexy foto en bikini

La noche del sábado 1 de febrero, salieron a la luz varios audios de Amber Heard admitiendo haber violentado a Johnny Depp durante su matrimonio, hecho que sorprendió a quienes defendieron a la actriz en el momento que ella acusó falsamente al actor de violencia.

Los audios filtrados por Daily Mail, demuestra la violencia que sufrió el actor durante los 15 meses que permanecieron juntos, en estos la actriz de ‘Aquaman’, admite no poder controlarse cuando discutía con su entonces esposo y debido a eso lo golpeaba sin ningún tipo de resentimiento.

A post shared by PARIS (@tehran_paris29) on Feb 2, 2020 at 7:27am PST

“No puedo prometer que no llegaré a lo físico de nuevo. Me enojo tanto que pierdo la razón. Lamento no haberte golpeado en toda la cara con una bofetada adecuada, pero te estaba dando un puñetazo. Bebé, no estás golpeado. No sé cuál fue el movimiento de mi mano real, pero estás bien, no te lastimé, no te di un puñetazo, solo te estaba pegando”, admitió la actriz mientras Depp, afirmó que no soporta estar junto a ella por la violencia que vivían a diario.