Alejandro Fernández demanda a imitador por esta razón

A más de 11 años de ‘Atrévete a Soñar’, Violeta Isfel se convirtió de nueva cuenta en Antonella, desatando todo tipo de reacciones entre los fieles seguidores de la novela y de Danna Paola.

A través de su cuenta de Instagram, Violeta volvió a transformarse en su emblemático personaje de la novela, para llevarle una serenata improvisada a una Danna Paola improvisada.

“¿Y si hacemos un reencuentro? Ven vamos a jugar. Ya no te puedo ver jamás, en España estás o creo que no estás. Éramos enemigas y ya no más, no entiendo lo qué pasó. ¿Y si hacemos un reencuentro? No tiene que ser un reencuentro. Ya me voy”, canta Violeta al ritmo de Frozen, y con el vestuario de la malvada Antonella.