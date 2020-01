Policías agreden a Alfredo Saldívar y su esposa embarazada

Fue por medio del Twitter de Mariana Clemente, esposa del portero de Pumas, Alfredo Saldívar, que se dio a conocer esta agresión que elementos de la policía capitalina hicieron en las calles de la Ciudad de México.

A través de imágenes y un vídeo la mujer del guardameta hizo evidente la agresión que vivieron, de acuerdo al tuit de Mariana sin razón alguna fueron detenidos y posteriormente agredidos.

“Amigos ayúdenme con un RT una patrulla de la CDMX nos paro sin motivo alguno. Vengo con mi hijo, mi esposo y estoy embarazada. Una mujer quería revisar mi bolsa al decirle que no, se me subió encima y me golpeó”, se puede leer en el tuit acompañado de cuatro fotografías de la patrulla involucrada.