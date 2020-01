OMS declara emergencia sanitaria internacional por el coronavirus

El director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus declaró emergencia sanitaria internacional por el brote del coronavirus y confesó que le preocupa la posibilidad de que llegue a países con débiles sistemas de salud, los cuales no están preparados para enfrentarlo.

La pandemia ha alcanzado a más de 7 mil 915 personas y dejado muertas alrededor de 170, aunque estas cifras cambian en cuestión de horas.

🚨BREAKING🚨

“For all of these reasons, I am declaring a public health emergency of international concern over the global outbreak of #2019nCoV.”-@DrTedros

— World Health Organization (WHO) (@WHO) January 30, 2020