A 7 años de haberse puesto implantes, Michelle Renaud se los quita por salud

Michelle Renaud se ha convertido en una inspiración para miles de mujeres en todo el mundo, recientemente confirmó que hace unos días decidió quitarse los implantes de seno y por supuesto compartió su sentir con todos sus seguidores.

El gran paso de quitarse los implantes de seno, ocurrió gracias a una amiga que subió un vídeo con el título “Breast Implant Illness”, su amiga tal y como ella tenían síntomas provocados por estos implantes, en ese momento decidió que su salud era más importante que estar estética.

A post shared by Michelle Renaud (@michellerenaud) on Jan 29, 2020 at 3:54pm PST

“Total que me di cuenta que tener implantes no iba con mi amor propio, ni mi estilo de vida, era poner en riesgo a la mamá de Marcelo. Mi pareja me apoyó mucho lo cual agradezco infinito y me puse a buscar un nuevo doctor, vi varios, que decían que la enfermedad del implante mamario no es real, que sí algunas se les rompe y corren peligro o que otras las rechazan pero que no existe. (…) Me siento más guapa que antes, porque me siento mucho mejor de salud, veo que varios de los síntomas se han ido, tengo más energía por qué claro ¡ya no estoy intoxicada”, finaliza al pie de una imagen, que generó más de 250 mil ‘me gustas’.