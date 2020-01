Lizbeth Rodríguez llega a los 11.8 millones de seguidores y lo celebra con sexy foto

Este fin de semana, se dio a conocer la muerte de Kobe Bryant a través del portal de espectáculos TMZ, un medio estadounidense que en muchas ocasiones ha sido severamente criticado por famosos en el país vecino.

Sin embargo, las cosas se salieron de control, ya que aparentemente Vanessa Bryant, se enteró de la muerte de su esposo y su hija Gianna, a través del portal de espectáculos, momento que ha sido severamente criticado por miles de fanáticos.

La policía aún no había confirmado la muerte del basquetbolista y su hija, cuando el medio ya había lanzado la noticia, para ganar la primicia al resto de los medios.

Durante una reciente conferencia, el alguacil del condado de Los Ángeles, Alex Villanueva, calificó al medio como irrespetuoso e inapropiado, así mismo, el subalguacil, Tim Murakami decidió escribir en un tuit apenado por el hecho de que aún no confirmaban la identidad de los fallecidos, cuando el portal había dado la noticia.

I am saddened that I was gathering facts as a media outlet reported the Kobe had passed. I understand getting the scoop but please allow us time to make personal notifications to their loved ones. It’s very cold to hear of the loss via media Breaks my heart

— Undersheriff Tim Murakami (@LASDMurakami) January 26, 2020