Captan a Selena Gomez con escotado vestido para su nuevo vídeo

La cantante se encuentra trabajando en el próximo vídeo de su álbum “Rare”, el cual fue estrenado el pasado 9 de enero.

Previo a su lanzamiento Selena lanzó “Lose you to love me” y “Look at her now” con sus respectivos vídeos en diciembre y arrasó en las plataformas de música. Tras la promoción al estreno de su disco Gomez regresa para seguir trabajando en audiovisuales.

Las imágenes fueron captadas en Los Ángeles, este martes en el set de grabación donde Selena prepara el nuevo vídeo de su nuevo sencillo, aunque por el momento se desconoce cuál canción de los 9 temas que integran “Rare”.

Esta es otra de las fotografías que se han filtrado a través de las redes sociales.