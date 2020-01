Justin Bieber estrena su documental y surgen críticas por su relación con Hailey

Este 27 de enero, Justin Bieber estrenó oficialmente su documental, donde muestra no solo al cantante preparando su nuevo disco, luego de cuatro años de ausencia, sino parte de su vida personal y algunos testimonios cercanos a él.

Los capítulos estrenarán un capítulo todos los lunes y miércoles, donde presentarán al cantante como un hombre maduro y con la responsabilidad de darle lo mejor a sus fanáticos a través de la música.

A pesar de que en el estreno estuvo su familia y esposa, algunos de sus detractores han difundido vídeos del cantante y el trato extraño que tiene con su esposa, Hailey.

Lo anterior es debido a que circulan dos vídeos del cantante y Hailey, donde Justin baja de una camioneta y cierra la puerta aparentemente enojado, en ese momento su esposa iba bajando del transporte hecho que ha sido duramente criticado, ya que casi la golpea.

We stan the „gentleman”, right? @haileybieber 😂 pic.twitter.com/q38rd8t9Sj

— littledhampir | Alex (@unholyswiftie) January 26, 2020