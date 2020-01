Selena Gomez confiesa que vivió abuso de Justin Bieber

La cantante regresó a la escena musical y continúa promoviendo su más reciente material discográfico “Rare” y en varias entrevistas ha hablado de cómo fue el proceso creativo el cual ha descrito como catártico.

En una de sus más recientes entrevistas confesó que vivió abuso emocional durante su relación con Justin Bieber y cómo ha salido adelante a partir de la resilencia, asegurando lo peligroso que es visualizarse como víctima.

“Siento que fui víctima de ciertos abusos. Creo que es algo que tenía que encontrar una forma de entenderlo. No quiero pasar el resto de mi vida hablando de esto, estoy realmente orgullosa de poder decir que me siento más fuerte y que he encontrado la manera de pasar por esto con tanta gracia como sea posible”, explicó Gomez.