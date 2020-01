Francely renuncia a ‘La Academia’ y regresan dos de las alumnas más queridas

Hace unos minutos se confirmó a través de TMZ, la muerte de Kobe Bryant a los 41 años, cuando viajaba en un helicóptero junto a otras personas.

A través del portal se confirmó que otras cinco personas perdieron la vida, descartando que entre estas esté la esposa del jugador, Vanessa Bryant.

Sin embargo, en las últimas horas se ha confirmado la muerte de su hija Gianna Maria Onore, quien era conocida como Gigi, ella estaba abordo del transporte y a sus 13 años perdió la vida.

Fue por medio del Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles que se informó que un helicóptero había caído y no había sobrevivientes, esto ha sido confirmado también por medios estadounidenses.

Five people confirmed deceased, no survivors in #Calabasas helicopter crash. #LASD #Malibu deputies remain with #LA County Fire personnel. Investigation ongoing.

— LA County Sheriffs (@LASDHQ) January 26, 2020