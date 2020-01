Belinda cuida su voz haciendo ‘playback’ y la critican en redes

La participante del reality show ‘Acapulco Shore’ ha robado corazones a través de su cuenta de Instagram compartido tres fotografías seguidas en las que la captaron distraída mientras se tomaba unas selfies usando un diminuto bikini.

En la primera fotografía compartida el sábado pasado aparece viendo su celular y logró impactar a más de 700 mil fanáticos y recibió miles de comentarios entre los que destacan halagos por su espectacular figura.

En la segunda fotografía donde aparece levantando la cadera fue compartida el domingo y se aprecia que ahí es dónde captó la selfie.

Y finalmente compartió una tercera fotografía de la secuencia este lunes en el que se percata de la presencia del fotógrafo.

Junto al imagen escribió el siguiente mensaje: “Tres….que si tengo, que si hago, que si traigo, que si me puse, que si me quite, que si dije o no dije, que si hice, que si entro, que sino!!!! 🤷🏻‍♀️”