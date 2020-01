Kobe Bryant pierde la vida en un accidente de helicóptero

Hace unos minutos se confirmó a través de TMZ, la muerte de Kobe Bryant a los 41 años, cuando viajaba en un helicóptero junto a otras personas.

A través del portal se confirmó que otras cinco personas perdieron la vida, descartando que entre estas esté la esposa del jugador, Vanessa Bryant.

A post shared by Kobe Bryant (@kobebryant) on Aug 26, 2018 at 8:08pm PDT

View this post on Instagram

Fue por medio del Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles que se informó que un helicóptero había caído y no había sobrevivientes, esto ha sido confirmado también por medios estadounidenses.

Five people confirmed deceased, no survivors in #Calabasas helicopter crash. #LASD #Malibu deputies remain with #LA County Fire personnel. Investigation ongoing.

Avoid the area until further notice.

— LA County Sheriffs (@LASDHQ) January 26, 2020