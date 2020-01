Ponen en adopción a la peor gata del mundo

El Coronavirus se ha presentado como un virus que podría afectar a nivel mundial, aunque la OMS aún no ha lanzado una alerta mundial por esta nueva enfermedad que solo puede controlarse, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México están pendientes de cualquier persona que presente los síntomas.

Este nuevo virus ha provocado todo tipo de reacciones, algunos han recordado un viejo capítulo de Los Simpson, de hace más de 27 años, donde una enfermedad de Japón arriba a Estados Unidos a través de paquetería.

Matt Groening tituló este episodio como ‘Marge encadenada’, aquí cada uno de los personajes amarillos, son contagiados con una nueva gripe que proviene de Asia, esta poco a poco se va a esparciendo. Todo pasa debido a que uno de los trabajadores que está empacando para enviar productos a Springfield, está enfermo y tose dentro de los paquetes que se enviarán a Estados Unidos y le pide a uno de sus compañeros no decir nada.

La vieja historia ha sido retomada por algunos usuarios en Internet, asegurando que Los Simpson predijeron una nueva enfermedad hace 27 años y que una vez más se han convertido en un referente para la sociedad.

The Simpson predicted the future again. #coronavirus Los Simpson han predicho el Coronavirus.🤔 pic.twitter.com/sWb2biwMZk

The Simpsons predicted the future again, this time the coronavirus. #coronavirus pic.twitter.com/5EPlb4UHLO

— Al-knnth⏳ (@AlKnnth) January 22, 2020