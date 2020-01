Laura Flores anuncia operación de emergencia

Fue por medio de su cuenta oficial de Instagram que la actriz decidió explicar a sus más fieles admiradores la razón de peso por la que tuvo que abandonar la producción del melodrama ‘Soltero con hijas’ que protagoniza junto a Gabriel Soto y Vanessa Guzmán.

Y es que la actriz será operada de manera urgente por una hernia en la columna vertebral en Estados Unidos. En el vídeo explicó cómo comenzó el malestar que la aqueja desde la semana pasada.

“El pasado fin de semana todavía hice ejercicio, el sábado, domingo, corrí, elíptica, bicicleta y ya estaba sintiendo una molestia importante, en el nervio ciático, entonces, estaba como preocupada porque sí me dolía muchísimo, de hecho en una de las grabaciones, si no me equivoco fue el día viernes, el doctor del hotel fue a inyectarme un analgésico porque me dolía la cadera y la pierna, de hecho sentía como un hormigueo en la pierna izquierda, no sabía bien qué era” detalló en el clip.