Francely quiere salir de ‘La Academia’ para estar con su mamá

Francely se ha convertido en la nueva alumna favorita de la audiencia, a pesar de las malas críticas que ha recibido por sus presentaciones en ‘La Academia’. Pese a todo pronóstico, finalmente la académica ha seguido en la competencia y por supuesto, con el cariño de su público.

Sin embargo, a pesar de ser una de las alumnas más apoyadas, este 22 de enero, se dio a conocer que la mamá de Francely se encontraba a punto de entrar a una cirugía para extirpar un tumor que tiene en la cabeza.

La alumna de ‘La Academia’ acudió a Mérida para estar junto a su madre en estos momentos tan importantes y aparentemente tomar una decisión que podría cambiar el rumbo de su carrera.

Dicho lo anterior, la académica habló con el director, Héctor Martínez, con el fin de informarle quería abandonar la casa, debido a las circunstancias por las que está pasando su mamá.

“Me estoy muriendo de miedo de que algo le pase a mi mamá mientras yo no estoy, no se trata de ir cuando pase algo de emergencia, yo quiero estar allá con ella cuando algo le pase, sean cosas buenas o cosas malas. Mi prioridad es mi familia (…) No tiene caso, tampoco quiero dar presentaciones mediocres, tampoco voy a poder conectar con el sentimiento de querer estar con mi mamá para interpretar, lo único que quiero es estar con ella y sé que si ella ve que no no estoy feliz acá, la va a poner más mal”, detalló al director quien intentaba convencerla de no tomar esa decisión.