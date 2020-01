Suzy Cortez comparte fotografías sin bra

Desde hace un tiempo se han difundido algunos rumores sobre el futuro de la saga de ‘Pirates of the Caribbean’ y es que por un lado la carrera de Johnny Depp es incierta, debido a las polémicas que existen en su contra.

Además que Disney duda en sacar una nueva entrega por el fracaso en taquilla de la última película: ‘Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales’, la cual recaudó 794 millones de dólares, aunado a la crítica desfavorable.

Sin embargo, analiza seriamente retomar la historia pero con una precuela sobre la vida de ‘Jack Sparrow’ en su juventud y esta nueva historia podría ser protagonizada por Zac Efron, esto de acuerdo al portal We Got This Covered.

Por el momento, la noticia está en rumor ya que no ha sido confirmada por parte del actor o del estudio que no duda en el talento de Efron.