Esta es la razón por la que Paulina Rubio tiene bloqueada a Roxana Castellanos

Desde que Disney anunció su nueva plataforma de streaming sus seguidores están emocionados con esta nueva etapa sobre todo por el contenido que da continuidad a grandes producciones como Marvel.

Recientemente se confirmó la segunda parte de ‘Captain Marvel’ para 2022, pues también se acaba de filtrar una de las primeras imágenes de la serie ‘The Falcon and the Winter Soldier’ donde aparece el villano U.S. Agent.

Esta nueva serie está protagonizada por Sebastian Stan y Anthony Mackie. Fue por medio del portal Page Six que dio a conocer al villano de esta serie. Aunque aun se desconoce la trama en ‘The Falcon and the Winter Soldier’ Wyatt Russell interpretará a John Walker y a su alter ego, quien porta un traje muy similar al de Capitán América con escudo estrellado incluido. En la otra imagen se aprecia con el uniforme militar y un cabestrillo en el brazo izquierdo.

Wyatt Russell spotted filming ‘The Falcon and the Winter Soldier’ series https://t.co/6slFw5Z9U8 pic.twitter.com/cONEQhatVo — Page Six (@PageSix) January 21, 2020

Algunos fanáticos aseguran que la historia relatará cómo Falcon tomará el revelo como el nuevo Capitán América. Además el elenco está conformado por Anthony Mackie, Sebastian Stan, Emily VanCamp y Daniel Brühl.