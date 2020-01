Famosa cantante decide organizarle una ENORME fiesta, a la joven que fue plantada en su cumpleaños

Diana ha sido tendencia el día de hoy, ya que organizó su cumpleaños para que llegarán sus amigos y algunos conocidos, no solo compró botanas, también contrató a un DJ, hizo hoy dogs y hasta bebidas, todo era perfecto, sin embargo, solo llegaron tres personas al lugar, el instante se ha viralizado y conmovido a la web.

Algunos ha mostrado su apoyo a Diana, aunque no la conocen personalmente, afirman que ellos si estarían para ella cuando lo pidiera.

— No sabo multiplicar (@UnTalFredo) January 20, 2020

Váyanse a la verga todos y cada uno de los que fueron invitados y no fueron 🙁 pic.twitter.com/gT3WzkoeMD

El caso se dio a conocer gracias a Tik Tok, red social que ha ido en aumento de seguidores, pero se ha viralizado tanto por toda la red, que una cantante mexicana, Elán, decidió contactar a la joven para hablar con ella.

Elán fue tocada por el caso y ha decidido organizarle un “fiestón loco” con muchos invitados, el fin es hacerla sentir la más especial en su cumpleaños.

Me dan ganas de armarle un fiestón nivel fin del mundo y no invitar a ninguno de los cabrones culeros que no llegaron a la fiesta que hizo ella. 🥺 Pinches ojetes. ¿Alguien sabe quién es o saben si tiene twitter? https://t.co/kiF3TaMF20

— Elán (@_elan_) January 20, 2020