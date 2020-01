Una mujer se quita la ropa en el aeropuerto de Miami

A través de las redes sociales se difundió el momento exacto en el que una mujer se va quitando su ropa quedando completamente desnuda mientras caminaba por los pasillos del aeropuerto de Miami en Estados Unidos.

De acuerdo a un usuario de Twitter la mujer fue detenida después de que expusiera su cuerpo de esta manera.

En el vídeo, que fue captado por testigo, se aprecia cómo la mujer camina usando solamente su ropa interior color azul y mientras va caminando se despoja del top y después del calzón ante la mirada atónita de los presentes.

Otros vídeos colgados en el mismo hilo de Twitter se aprecia que la mujer se sube a la patrulla topless y posteriormente se ve cómo corre con un policía.

UPDATE 2: Another angle of the woman who stripped naked in @iflymia and then climbed on top of a police car #BecauseMiami pic.twitter.com/8HEmxxOBy5

— Billy Corben (@BillyCorben) January 15, 2020