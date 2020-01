Sandra Bullock y Ryan Reynolds le cantan ‘Happy Birthday’ a Betty White

Alejandra Guzmán y Frida Sofía parecen haber superado la mala racha familiar que tenían. Hace unos meses la hija de la cantante confesó que quería una reconciliación con su mamá, sin embargo, esto no ha sucedido.

Hace unas horas, la cantante se presentó en ‘Un Nuevo Día’, donde hizo llorar al público presente y a Adamari López quien le presentó un vídeo de Frida Sofía.

Luego de ver la grabación, Alejandra Guzmán comenzó a hablar sobre su relación con Frida: “Mira Adamari, yo la entiendo porque no es fácil ser hija de alguien famoso. Yo la entiendo, porque mi mamá y mi papá son famosos, y no estaban conmigo cuando yo hacía la clase abierta, cuando bailaba ballet y yo decía ‘dónde está mi mamá, dónde está mi papá’. Son cosas que uno entiende después, porque son sacrificios que uno hace para sacarlos adelante, porque te reclaman ‘por qué no estás conmigo, porque no me pelas’, y tú sabes que tenemos que salir y chambear”.