Joven ucraniana está dispuesta a vender su virginidad para viajar por el mundo

Al parecer los multimillonarios no lo tienen todo, Yasuka Maezawa, un japonés ha publicado a través de sus redes sociales, que se encuentra en busca de una mujer para realizar un viaje a la luna.

Yasuka es fundador de la empresa de ropa y accesorios Zozo y en 2018 había afirmado que sería el primer turista espacial que viajaría a la luna en la nave SpaceX, que viajará aparentemente en 2023.

[WANTED!!!]

Why not be the ‘first woman’ to travel to the moon?#MZ_looking_for_love https://t.co/R5VEMXwggl pic.twitter.com/mK6fIJDeiv

— Yusaku Maezawa (MZ) 前澤友作 (@yousuck2020) January 12, 2020