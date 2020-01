Demi Lovato será la encargada de cantar el himno nacional en el Super Bowl LIV

La gira mundial para promocionar ‘Birds of Prey and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn’ comenzará en nuestro país y junto al nuevo tráiler se dio a conocer que las protagonistas visitarán México será el próximo 25 de enero.

Esta será la primera ocasión que la actriz pise suelo mexicano y lo hará en compañía de sus compañeras de trabajo Mary Elizabeth Winstead, Jurnee Smollett-Bell, y Rosie Perez, quienes le dan vida a Huntress, Black Canary y Renee Montoya, respectivamente.

Fue por medio de la cuenta oficial de Facebook de Warner Bros. Pictures que las protagonistas dieron el anuncio donde aseguran que están emocionadas por conocer a los fans mexicanos y Robbie enfatizó que en su visita “Vamos a romper algunas piñatas, beber mezcal. Ya saben, todo lo bueno”. En el minuto 1:00 del siguiente vídeo podrás ver el mensaje de las actrices.

A pesar de las críticas por ‘Suicide Squad’ el personaje de Harley Quinn fue tan aceptado que la productora decidió darle su propia película.

Ewan Mc Gregor, Mary Elizabeth Winstead, Jurnee Smollett-Bell, Rosie Pérez, Chris Messina y Ella Jay Basco acompañan a Margot Robbie, quien luego de separarse del Guasón, comienza su propia lucha, para formar la mejor banda de mujeres.

En el filme Harley Quinn unirá fuerzas con otras heroínas después de separarse de Joker, estas nuevas aliadas son Black Canary, Huntress y Renée Montoya, juntas aparentemente salvarán a una niña objetivo del criminal Black Mask. Aquí te dejo el tráiler completo que explica cómo Harley Quinn se separa del Joker.