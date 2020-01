Danna Paola cumple y así canta “El Sapito”

Jacky Bracamontes se ha convertido en una de las mamás más tiernas de todo el medio del espectáculo, su matrimonio con Martín Fuentes, parece ser lo mejor que le ha pasado y así lo ha confirmado a través de una reciente entrevista con Roger González.

En una entrevista con el conductor, para su canal de YouTube, Jacky contó cómo fue que inició en el mundo del espectáculo, hecho que ha sido revelado en su también libro ‘La pasarela de mi vida: ¡Para atrás, ni para tomar vuelo!’.

Sin embargo, Roger le preguntó cómo fue que conoció a Martín Fuentes, con quien formó una familia desde hace 8 años.

“Yo decía ‘me voy a quedar solterona’, ‘estoy casada con mi trabajo’, pero nací para ser madre y llegó un momento en que tuve que tomar la decisión ‘sigo haciendo novelas y me caso con mi carrera’ o ‘le pongo una pausa a esto y me enfoco a encontrar a mi pareja y tener a mi familia’. Y tuve que ponerle una pausa”, declaró con entusiasmo.

Luego de haber llegado a la cima de su carrera, Jacky decidió poner en pausa la actuación y fue en ese momento cuando Maki, ex esposa de Juan Soler, fungió como cupido entre el ahora matrimonio.

“Maki, me dice ‘te voy a presentar a alguien’, y yo ‘a quién me vas a presentar’; me dice ‘a Martín Fuentes, ¿lo conoces?’. Entonces lo contacta por Facebook, una cita a ciegas y él le dijo ‘sí, sí la quiero conocer’, luego me confesó, que años antes había dicho ‘a esta sí le pongo departamento y me caso con ella’, se hizo el interesante, pero ya quería conmigo’”.