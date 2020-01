Así luce Becky G completamente ‘al natural’

La polémica hija de Alex Lora ha declarado que ella no se ve ni con una pareja ni con hijos, simplemente porque no se le da.

Durante una breve entrevista para televisión Imagen, Celia Lora aseguró además que las personas que tienen hijos no son felices, debido a las experiencias que ha presenciado de personas cercanas a su círculo social.

“No menos me muero, yo no, yo eso sí lo tengo muy claro, zafo no. Es que lo veo con gente cercana, con amigos, no son felices, sobre todo las mujeres es otra onda, cambia tu vida completamente, desde el trabajo, todo, entonces realmente yo si tengo claro que eso para mi no es “, indicó la playmate.

Además recalcó que también una pareja no es para ella debido a su forma de ser.

“Yo ya decidí que eso de tener novio no es para mí, me da una hueva, no tengo paciencia, si de mi mamá, me harta que me esté escribiendo mensajes, ahora un fulano, no, no tengo paciencia, me desespero”, fue la respuesta que dio cuando le preguntaron si quiere tener pareja.