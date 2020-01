Demi Rose comparte sexy foto sin sostén

Aunque no es un secreto que Kim Kardashian tiene uno de los mejores cuerpos del medio, también es una de las socialités más criticada por su manera de saltar a la fama o bien, con cada detalle de su vida que comparte a través de ‘Keeping Up With the Kardashians.

Recientemente la polémica famosa realizó una visita exprés junto con su amiga Chelsea Handler a Los Cabos, el único objetivo era relajarse y disfrutar de este sol de enero que sin duda, bronceó el cuerpo de Kim.

No solo presumió una figura de envidia para los paparazzis que tomaron las imágenes de su hermoso mini-bikini y traje de baño respectivamente, sino que Chelsea presumió parte de la marca de su mejor amiga, SKIMS.

Las imágenes de Kim fueron difundidas por redes sociales y desde las cuentas de fanáticos que no dejaron de halagar el cuerpazo que luce a sus 39 años de edad.

Aunque es madre de cuatro hijos, dos de ellos fueron concebidos por un vientre de alquiler, mientras que dos de ellos, crecieron en su cuerpo y aún así, luce como si nada de eso hubiera ocurrido.

¡Cuerpazoooo!