Gwyneth Paltrow agota la venta de velas con particular aroma

Las redes sociales acercan a cada personas con familiares, amigos y conocidos que desde hace mucho tiempo no veían, sin embargo, la red en general puede conectar con personas que han muerto y que no pudieron despedirse de nosotros por algún motivo.

Esto fue comprobado gracias a una usuaria en la red, que fue identificada como Yajaira, ella comenzó a explorar la granja de su abuelo, quien murió hace unos años y de quien no pudieron despedirse, sin embargo, luego de un tiempo lo ha logrado y fue gracias a ‘Google Maps’, quien fotografió hace unos años al señor a las afueras de su domicilio en las calles de Labor Guadalupe en Durango.

My grandpa passed away a few years ago. We didn’t get to say goodbye to him. Yesterday we found out google maps finally drove through his farm and as we were curious going through it, where the road ends, there is my grandpa, just sitting there. 😭 pic.twitter.com/CbwRTkCKrZ — yajaira (@yajairalyb) January 7, 2020

“Mi abuelo falleció hace unos años. No pudimos decirle adiós. Ayer descubrimos que Google Maps atravesó su granja y como teníamos curiosidad de hacerlo también, vimos sentado a mi abuelo sentado allí, donde el camino termina”, relató al pie del clip.

La emoción por este momento no quedó en un solo tuit, ya que cientos de personas han compartido su experiencia con ‘Google Maps’, quienes de esa forma han podido ver a sus seres queridos.

Same thing with my grandparents❤️ both have since passed but both out in their garden pic.twitter.com/eewXeMBWZK — Lauren (@what_the_shmuck) January 9, 2020

My grandpa too! Marked 8 years on December 2019 since he’s been gone 🤍🤍 pic.twitter.com/xvDIXDYwHF — RoseBud (@RufussMom) January 8, 2020

my great abuelo passed away last month, exactly 1 year after my great abuela also left us. to see him here walking to our old house brings back so many childhood memories 🖤🖤 pic.twitter.com/qfDIsDQoWT — 𝙘𝙧𝙞𝙨 (@Buenrostrohhh) January 8, 2020

Mi aMado padre tamvien aparece el fallecio hace 2 años y medio y me sorprendió cuando vi su imagen volviendo de trabajar .. pic.twitter.com/Lky9uGJpH3 — Laura Diamanti (@AgusCaporaletti) January 13, 2020

Same thing with my abuelo we can see him just relaxing outside our house in Mexico. Everytime I miss him especially during this time I always go back to it 🥺❤ pic.twitter.com/sHeOb9g7s2 — J A C K I E (@tilin98) January 8, 2020

Algunos no solo han encontrado a sus abuelos, sino a sus padres que murieron hace unos años y que por esta historia han decidido volver a buscarlos y así verlos por última vez.

¿Les ha pasado algo así?