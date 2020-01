Bárbara de Regil le pide matrimonio a su esposo durante un evento

Carlos Trejo aparentemente no es una persona fácil para hacerle una broma, así lo demostró recientemente, al golpear brutalmente a Rey Grupero, luego de que este intentara darle un pastelazo.

En una reciente publicación, Rey Grupero afirmó que si llegaba a los 3 mil ‘likes’, le lanzaría un pastel al cazafantasmas, aunque muchos pensaron que no lo haría o que esto no trascendería, las cosas fueron diferentes ayer por la noche.

Cuando Trejo estaba en un bar con sus amigos, Rey Grupero arribó con pastel en mano e intentó hacer su broma, que terminó en una serie de golpes y una botella que al parecer, ya es el arma favorita de Carlos Trejo.(Leer nota completa AQUÍ)

Pelea Carlos trejo pic.twitter.com/3kPQ7EkIu4 — Rey Grupero (@reygrupero) January 10, 2020

Recientemente Demi Rose, la modelo que ha enamorado a más mexicanos por su espectacular belleza y sensualidad sorprendió al compartir su visita a nuestro país con una candente fotografía sin sostén y usando solamente una diminuta tanga azul.

Este jueves volvió a encender su cuenta de Instagram al celebrar que llegó a los 12 millones de seguidores totalmente desnuda. En su cuenta compartió una publicación donde aparece en un columpio sin nada de ropa.

“La belleza está en el ojo del espectador. 12 millones de ustedes. Gracias. Los amo”, escribió la modelo acompañando su publicación que está conformado por una fotografía y un vídeo en la plataforma donde acumuló más de 700 mil comentarios. (Leer nota completa AQUÍ)

Ayer se llevó acabo el primer concierto de ‘La Academia’ del año y aunque todo parecía normal, las cosas no resultaron así una vez que Gibrán apareció en el escenario del reality.

Mientras los jueces comenzaban a dar su opinión de su actuación, Danna Paola comenzó a afirmar que la actuación de Gibrán había sido “maravillosa” y muchos estaban sorprendidos, pero tras terminar, la cantante dijo:

“Tú dime, ¿así ya no soy cule$% contigo? Porque no creas que en realidad no escucho todo lo que dicen tú y Francely de mí en ‘La Academia’. Bueno, yo creo que es una falta de respeto insultar a una mujer, si así te refieres a mí porque no te gustan mis críticas, no me quiero imaginar como hablas con Francely (…) Yo estoy en esta silla no para verme bonita, es porque llevo 20 años de carrera en esto y nunca le he faltado el respeto a nadie”, declaró Danna.(Leer nota completa AQUÍ)

Gibrán le dijo cule$%&% a Danna Paola y ella no se quedó callada. ¡Todos merecen respeto! ¿Qué opinas sobre este comentario? #LaAcademiaProvoca 🧡 Ve aquí Azteca Uno en vivo y GRATIS ➞ https://t.co/CbfefQBmrE pic.twitter.com/oqGQwOCoMP — La Academia (@lacademiaazteca) 6 de enero de 2020

La sexy modelo rubia recaudó en menos de 24 horas al menos un millón de dolares para combatir los incendios forestales que sacuden Australia de una manera inusual pero que ha tenido bastante alcance y es que decidió mandar ‘nudes’ a quienes comprobaran su donación.

Su nombre es Kaylen Ward y fue por medio de su cuenta de Twitter que ofreció sus desnudos a cambio, de por lo menos 10 dólares cada uno.

(Leer nota completa AQUÍ)

Angelique Boyer recibió este 2020 con la fotografía más viral y no pasó desapercibido por sus miles de fanáticos en su cuenta de Instagram.

La actriz y su novio, Sebastián Rulli pasaron estas vacaciones en Tulum y por supuesto, quien enamoró a toda la web fue Angelique Boyer, ya que posó en topless y presumiendo un cuerpazo de envidia.

“2020”, se lee al pie de la instantánea que en menos de cinco horas generó más de 288 mil ‘me gustas’ y miles de comentarios halagando la figura de la actriz.(Leer nota completa AQUÍ)