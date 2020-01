Tania Rincón presume los resultados de sus entrenamientos

La conductora favorita de la televisión ha logrado grandes resultados con su nuevo estilo de vida fitness y por medio de su cuenta de Instagram da muestra de cómo ha cambiado su figura desde su salida de ‘Venga la alegría’.

Y es que se sabe que Rincón regresará a Fox Sports, incluso algunos han especulado que este cambio de vida se deba a su regreso a la televisión. Aunque cabe señalar que Tania siempre se ha mantenido activa entrenando ya que es apasionad por los deportes.

En muchas ocasiones la conductora ha compartido los entrenamientos que realiza junto a un equipo de varias mujeres y hombres bajo las instrucciones de Gabriel Rojo de la Vega. Incluso en sus postales comparte los hashtag #HungryForMor3, #bootcamp y #ElT3mplo.

Además Tania es embajadora de Adidas, por ende hace promoción de la marca con los mejores leggins para entrenar.

Desde el mes de junio Tania comenzó a publicar algunos de sus entrenamientos.

# Yo como ustedes, a veces me da muchísima flojera levantarme a hacer ejercicio, comer correctamente, decir no a mis antojos… A veces solo necesitas ser tu propia porrista y hacerlo por ti. Haz retrospectiva y date cuenta hasta donde has llegado. Házlo y siéntete orgullosa de ti misma, lucha con todo por lo que estás peleando ahora. Te prometo, que estarás bien y mucho más fuerte que ahora💪🏼 #TodasPodemos#, se puede leer en el siguiente post.

https://www.instagram.com/p/B0FOx-YBmIo/