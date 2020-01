‘Élite’ regresa este año y así anunciaron la fecha de estreno

Fue durante el programa ‘El Show Retro TV’ que el comediante Kevin Contreras acosó sexualmente a la conductora Yare Garza, quien incluso al finalizar el programa lo enfrentó por su comportamiento.

Ahora el comediante regiomontano fue vinculado a proceso por un juez de control. A través de las redes sociales se dio a conocer el vídeo donde se puede apreciar el acoso que vivió la conductora, quien reaccionó de inmediato a la ofensa y trató de darle una cachetada, pero el comediante la esquivó varias ocasiones.

En total fueron tres ocasiones las que Kevin tocó de manera inapropiada y sin el consentimiento de la conductora, dos de ellas en su trasero y finalmente uno de sus senos, esta final fue justo antes de recibir la cachetada y argumentó: “pa’ que valga la pena”.

La conductora se defendió al final del programa y le dijo al comediante: “Quiero decir algo fuera de broma, jamás me habían faltado al respeto en mi programa como lo acabas de hacer, ¡no! y te lo digo en serio, yo no te he dado pie para que me toques, ni para que te lleves así conmigo”, expresó Yare, a lo que Kevin respondió: “es cotorreo, la gente sabe de mis chistes” y la joven respondió: “No, discúlpame pero NO”.