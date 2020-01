Detienen indefinidamente la filmación de Lizzie McGuire

Aunque la noticia del regreso de ‘Lizzie McGuire emocionó a los fanáticos de Disney cuando se anunció el año pasado, todo parece indicar que su producción se quedó sin su showrunner y por el momento su fecha de estreno estaría retrasada.

De acuerdo al portal Variety, Terri Minsky, creadora y showrunner decidió abandonar el proyecto que se encontraba en etapa de filmación, debido a diferencias creativas. Los responsables de la serie están buscando un nuevo director o directora.

After filming two episodes for the #DisneyPlus series, Terri Minsky has stepped down from her role as showrunner on the 2020 #LizzieMcGuire series. Disney want to go into a more creative direction and they’re currently looking for a new showrunner. Filming is currently on hiatus. pic.twitter.com/M4AqZ9yQJz

— Disney+ Updates (@moredisneyplus) January 10, 2020