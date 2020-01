Cambió el final de ‘La Bella Durmiente’ de Disney para hacer una romántica propuesta de matrimonio

Un vídeo se ha viralizado a través de las redes sociales causando un gran susto entre los usuarios de Internet y es que muestra cómo una niña corre por la cornisa de un cuarto piso de un edificio desde una ventana hasta un balcón.

Lo anterior ocurrió en un hotel de la zona turística de Playa Paraíso de Adeje, en Tenerife España a principios de semana y de acuerdo al portal Daily Mail, la menor habría salido por la ventana mientras su mamá tomaba una ducha en el departamento.

Un testigo del cardíaco momento captó la hazaña de la menor, vídeo que fue compartido también por el productor británico Jer Dixon quien escribió junto al clip: “Esto es absolutamente aterrador de ver. Aparentemente grabado en Tenerife. Siempre trato de reservar habitaciones en la planta baja cuando estoy de vacaciones con los niños. Puedes ver por qué”, se puede leer en el siguiente tuit.

This is absolutely terrifying to watch. Apparently recorded in Tenerife… I always try to book ground floor rooms when on hols with the kids.. you can see why pic.twitter.com/Vxlps0aoYJ

— Jer Dixon (@JeremyDixonDJ) January 6, 2020