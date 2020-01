Manelyk anuncia que se convertirá en madre este año

Este fin de semana Salma Hayek robó reflectores debido a que decidió acudir a los Globos de Oro con escote de infarto, el cual fue tema de conversación a través de las redes sociales y hubo quienes la criticaron, entre los comentarios que despertó la veracruzana fueron que se había aumentado los senos.

Sin embargo, en una reciente entrevista para el programa ‘Al Rojo Vivo’ aseguró que los comentarios negativos no le afectan en absoluto y que se siente bien en vestirse así, pero también confesó la razón por la que se vio tan grande el escote.

“La verdad es que he subido mucho de peso y ahí es a dónde se me va el peso y a veces, no hubo arreglo, pero voy a bajar de peso y todo volverá a la normalidad, mi espalda no está contenta, pero a veces te vistes de una manera, no te ves bien, te ves como grande, a veces hay que ponerse cosas que se ven como demasiado sexys, pero si no te pones eso, te ves gorda, entonces prefiero verme sexy que gorda”, explicó Salma.