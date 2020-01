Filtran la verdadera voz “sin efectos” de Diego Boneta cantando como Luis Miguel

Aunque Justin Bieber está listo para regresar a la música con el estreno de “Yummy”, sin duda, decidió aclarar antes del estreno de su documental, porque desde hace algunos años se veía tan mal física y emocionalmente, hecho que fue duramente criticado por detractores que afirmaban que estaba así, debido a su futura boda y a que extrañaba a Selena Gomez.

Fue a través de su cuenta de Instagram, donde decidió hablar al respecto, esto luego de que TMZ confirmara el padecimiento en uno de sus artículos.

“Mientras mucha gente seguía diciendo que Justin Bieber parecía una mi$%da, que consumir metanfetamina, etc… No se dieron cuenta que me habían diagnosticado recientemente con la enfermedad de Lyme, no solo eso, sino que tenía un caso grave de monocrónico que afectaba mi piel, función cerebral, energía y salud en general (…) Han pasado un par de años difíciles, pero recibir el tratamiento adecuado me ayudará a tratar esta enfermedad incurable hasta ahora y volveré y estaré mejor que nunca”, se lee al pie del post.