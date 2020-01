Fernando Carrillo afirma que él le abrió las puertas de Hollywood a Eugenio Derbez

Lizbeth Rodríguez se ha convertido en una de las influencers más importantes de YouTube y a pesar de la polémica que tuvo con ‘Badabun’, finalmente realizó un vídeo desde su casa, con el fin de ayudar a sus seguidores o a alguien que está pasando por un mal momento.

En el clip que se ha convertido en número uno en YouTube, afirma que cuando tenía apenas 5 años, la persona que decía ser su padre, la comenzó a tocar por las noches.

“Le dije a mi mamá que yo quería hablar con ella, la hice que me prometiera que no le iba a decir nada a mi papá, me dijo que estaba bien, que no le iba a decir, entonces yo le dije a mi mamá ‘mi papá me toca en las noches”, confesó con un nudo en la garganta.