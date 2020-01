Las conmovedoras historias de estos perritos que están ayudando a rescatar koalas en Australia

Hace unos días se viralizó la historia de “Oso”, un perrito que cuando era cachorro fue abandonado, actualmente se dedica a salvar a koalas heridos durante los recientes incendios en Australia.

“Oso” al igual que “Frida” en el sismo de Ciudad de México, usa botas protectoras en cada una de sus patas, para buscar en áreas quemadas por el fuego.

El día de hoy se dio a conocer la historia de “Asha”, una golden retriever, que salvó a un koala bebé, el cual se encontraba abandonado en Australia.

Los dueños de “Asha” se dieron cuenta y compartieron la historia en redes sociales, Kerry McKinnon, dio a conocer su historia en news.com.au.

“Era muy temprano en la mañana, y mi marido gritó a mí para venir a echar un vistazo a algo. Al principio no sabía de qué estaba hablando, pero luego vi a este pequeño koala bebé acurrucado encima de ‘Asha’”, declaró.

Sus dueños han afirmado que no creen que “Asha” haya salido a los incendios a rescatar al bebé koala, sino que suponen que este cayó de la bolsa de su madre y se acercó al porche de su casa, fue ahí cuando su mascota le dio asilo al bebé, que permanecía silencioso y feliz encima de “Asha.”

El koala se encuentra en perfecto estado de salud, ya que fue revisado por un veterinario, y afirmaron que este no quería separarse de “Asha”.

Hasta ahora los incendios han arrasado con más de un millón de hectáreas de tierras de cultivo en la Costa este de Australia y miles de especies han muerto intentando escapar del lugar.

